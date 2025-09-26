Trasferta importante per gli Educatori Ludici del Consorzio Solco Ravenna che sono stati chiamati a Cognola, in provincia di Trento, dalla Scuola secondaria di primo grado “Dell’Argentario” per un progetto speciale dedicato all’inizio dell’anno scolastico.

Nei primi cinque giorni di scuola gli Educatori Ludici hanno proposto a oltre 120 studenti di 6 classi il progetto TUTTINGIOCO Game-Based Learning, invitandoli a riflettere, giocando, su alcuni temi specifici: la conoscenza del gruppo, la cooperazione (stare insieme e rispettare gli altri e far rispettare se stessi), il riconoscimento delle emozioni (proprie e altrui), l’ascolto e l’attenzione dell’altro, la fiducia, la competizione regolata, la gestione della frustrazione.

“Come spesso ci piace sottolineare – racconta Gabriele Mari Game Design ed Educatore Ludico -, il nostro non è un laboratorio preconfezionato; non è sufficiente aprire una scatola e per magia entriamo in azione. In base alla richiesta si definiscono gli obiettivi e le azioni per soddisfarli, e una volta condivisi riempiamo le nostre borse di giochi pronti per entrare in classe”

Attraverso il gioco gli alunni e le alunne possono far emergere peculiarità a volte nascoste: “È stata un’esperienza avvincente – sottolinea Matto Pironi, Educatore Ludico -. Avere la possibilità di svolgere delle ore in più giornate ci ha permesso di conoscere di più i ragazzi e le ragazze che ci guardavano curiosi e cercavano di sbirciare il materiale che ogni giorno portavamo in classe. È stato emozionante scoprire di aver fatto segno durante le fasi di analisi conclusive”.

Il percorso con la scuola di Cognola è stato costruito alla fine dello scorso anno scolastico in modo da essere pronti con la partenza del nuovo: “L’istituto ci ha rivolto una fiducia incondizionata, hanno creduto molto in questo progetto e nel nostro approccio e la collaborazione con il corpo insegnante si è dimostrata vincente per la buona riuscita del tutto – aggiunge Christian Rivalta, coordinatore del gruppo Educatori Ludici di Solco Ravenna -. Attraverso l’attività ludica si crea un contesto di apprendimento piacevole, che allena i partecipanti a superare momenti di crisi, ad accettare sconfitte e a gestire vittorie, collaborando tutti e tutte insieme per un obiettivo comune