Gli auguri di Natale del coro dell’ospedale di Faenza

Si è ripetuto lunedì sera l’appuntamento sullo scalone monumentale dell’ospedale di Faenza con il coro dei dipendenti del polo sanitario. Da 11 anni, in prossimità del Natale, un gruppo, ormai consolidato, di medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale amministrativo si riunisce per cantare le canzoni di Natale come forma di auguri a pazienti, familiari e caregiver. Nel coro, che oggi è caratterizzato anche dall’accompagnamento di un gruppo musicale sempre più nutrito, partecipano persino dipendenti dell’ospedale ormai in pensione.