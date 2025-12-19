Questa mattina, presso l’Ospedale Civile di Faenza, nei reparti di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, i Carabinieri e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Faenza hanno voluto portare un messaggio di auguri e di solidarietà in occasione delle festività natalizie.

Nel corso dell’incontro sono stati consegnati numerosi panettoni personalizzati “Arma dei Carabinieri” al personale medico e infermieristico, come segno di vicinanza e riconoscenza per l’impegno quotidiano profuso a tutela della salute dei cittadini. Un gesto semplice ma sentito, volto a regalare un sorriso e a testimoniare gratitudine per la professionalità, la competenza, l’umanità e la dedizione dimostrate ogni giorno dagli operatori sanitari.

Alla consegna degli auguri erano presenti il Tenente Colonnello Giancarlo Tatta, Presidente della Sezione ANC di Faenza, il Dott. Gabriele Farina, Direttore Sanitario del Pronto Soccorso, la Dott.ssa Eleonora Ferrari, Medico di Direzione, e Anna Lusa, Coordinatrice della Direzione Sanitaria.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di vicinanza alla comunità promosse dall’Arma dei Carabinieri e dall’Associazione Nazionale Carabinieri, con l’obiettivo di rafforzare il legame con le istituzioni e con coloro che operano quotidianamente al servizio della collettività.