Oggi Giordano Sangiorgi, patron del MEI, ha incontrato in Rai il conduttore Amadeus ed è stata l’occasione per presentare al conduttore la nuova edizione del Meeting, in programma dal 6 all’ 8 ottobre, oltre all’attività sul rinnovamento del “liscio” che si sta realizzando nella nostra Regione. Tutti temi che hanno fortemente interessato Amadeus che ha fatto i migliori auguri al MEI e a tutti i suoi artisti indipendenti, ricordando i tanti nomi arrivati al Festival di Sanremo dopo essere passati dal festival degli Indipendenti.

L’incontro si è poi soffermato sulle richieste di una valorizzazione sempre maggiore delle piccole realtà musicali italiane attraverso diverse proposte.