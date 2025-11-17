Partecipando all’inaugurazione della nuova gestione del Caffè Farini, in posizione strategica a pochi passi dalla stazione ferroviaria, punto di accesso al centro storico, il vicesindaco Eugenio Fusignani ha dichiarato: “Il Caffè Farini ha sempre rappresentato un momento di socializzazione importante e ben gestito per la nostra comunità. È situato a metà delle poche centinaia di metri che separano la stazione dalla centralissima piazza del Popolo, dunque nel percorso che è per i visitatori il biglietto da visita della città. La vicinanza a importanti luoghi di studio e lavoro, unitamente alla collocazione in un’area di delicati equilibri urbani, ne fa una garanzia anche per il decoro e per la qualità dell’offerta commerciale. Il Caffè Farini è da sempre un elemento qualificante della vivibilità del quartiere e della città. L’Amministrazione guarda sempre con grande favore l’apertura di nuove attività, specie quando queste danno continuità a locali storici che hanno un forte valore per la comunità. Auguro alla nuova gestione del Caffè Farini un buon lavoro, con la certezza che continueranno a rendere questo luogo un punto di riferimento vivace e accogliente per tutti”.