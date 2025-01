Una delegazione dei Carabinieri della Stazione di Ravenna, nel corso delle festività natalizie, ha fatto visita alla signora Adele Ballardini, vedova del Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Cav. Mario Milite, alla quale hanno formulato i più cordiali e sentiti auguri.

Alla presenza di alcuni familiari , l’energica signora ha ripercorso con i militari presenti gli incarichi ricoperti dal defunto marito, tra cui il periodo trascorso nel Savonese e il Comando della Stazione Carabinieri presso il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di Pisignano di Cervia.

Anche dopo la morte del coniuge, la donna è sempre rimasta legata all’Arma dei Carabinieri, come ribadito nel corso dell’incontro in cui ha avuto modo di rievocare e condividere tanti aneddoti e piacevoli ricordi.

Nella circostanza, le è stata donata una copia del calendario storico del 2025 a suggello della vicinanza dell’Istituzione e del legame indissolubile che lega tutti gli appartenenti all’Arma in servizio e congedo e rispettive famiglie, gesto che è stato molto apprezzato dall’interessata e dai familiari presenti.