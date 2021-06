Come ogni anno la triplice offre subito un 70.3 (1.9 nuoto – 90 bici – 21 km corsa) organizzato da Temporin a Lido di Volano.

Gli atleti del Triathlon Faenza che hanno partecipato sono Alberto Dall’Agata, Alberto Frattini e Giovanni Vitale che hanno portato i colori faentini al classico Irondelta di primavera: 4h 39 per Da’’Agata, 5h 02 per Frattini, mentre purtroppo una foratura per Vitale non gli ha consentito di completare la gara.

Alla due giorni di Pesaro (22 e 23 Maggio 2021) le gare organizzate sono state il Triathlon Sprint, Sabato 22 (0.75 nuoto – 20 bici – 5 km corsa) e il Campionato Italiano di Duathlon Classico (10 corsa – 40 bici – 5 km corsa) Domenica 23.

Sabato nel Triathlon Sprint ha partecipato Antonio Cauzo, 66° assoluto e 11° di categoria. Domenica al Campionato Italiano di Duathlon Classico hanno preso il via Giacinta Savorani e altri magnifici 7: in testa Bruno Dashan (12° di categoria), poi Iader Fabbri (all’esordio f3 con una frazione bici degna di nota), Massimo Nannini (6° di categoria), Pier Luigi Turricchia, Alberto Frattini (11° di categoria), Alberto Dall’Agata e Christian Bernardi (che ha allungato la frazione bici di 7 km per un errore).

Mercoledì 2 Giugno, Festa della Repubblica, è tornato il classico appuntamento del Triathlon Sprint di San Giovanni in Persiceto. Sette gli atleti faentini fra i 370 partecipanti al via.

Buone le prestazioni di Mirko Gallina (77° assoluto) e Roberto Babini (83°) rispettivamente 6° ed 8° nella categoria M2 che li accomuna. Poi Alberto Naldoni, Flavio Nadiani e Giovanni Vitale (3° di categoria M6).

Per la gara femminile Gessica Sarti (16° assoluta e 2° di categoria M2) ed Alina Losurdo.