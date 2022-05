Gli assessori regionali Salomoni e Colla in visita al Tecnopolo: “Sviluppare il tema dell’incubatore di impresa” | VIDEO

Gli assessori regionali Paola Salomoni e Vincenzo Colla in visita al Tecnopolo di Ravenna, nelle sue due sedi di Marina di Ravenna e di Faenza, con i sette laboratori al lavoro nel campo dell’energia, dell’ambiente, della nautica, dei materiali innovativi e compositi e del restauro. L’iniziativa rientra nel ciclo di visite alla Rete dei Tecnopoli dell’Emilia-Romagna, già programmata da tempo, ma posticipata a causa della pandemia. Un’iniziativa voluta per conoscere da vicino le attività dei ricercatori, i progetti, le prospettive future e per conoscere i gestori dei tecnopoli, nel caso di Ravenna Cifla: Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia