Il mondo guarda ai Musei Byron e del Risorgimento e così, anche nella grande giornata di chiusura del Ravenna Festival 2025, gli artisti de Les’Etoiles pour homme, protagonisti stasera (domenica 13 luglio) del gala di danza che concluderà al Pala De Andrè il Ravenna Festival 2025, hanno voluto questa mattina visitare i Musei dedicati al grande poeta romantico inglese, all’Eroe dei Due Mondi Giuseppe Garibaldi ed al Risorgimento Italiano.

E’ stata una visita importante e ricca di opportunità di arricchimento culturale e storico-letterario: abituati a viaggiare tutto il mondo ed a visitarne quindi i Musei più prestigiosi, gli artisti hanno apprezzato soprattutto la grande modernità, la duttilità e l’inclusività dei Musei, fruendo di approfondimenti diversi a seconda degli interessi individuali, grazie alle grandi opportunità di scelta che la realtà multimediale offre a visitatori e visitatrici. Il rilievo storico e documentale dei preziosi cimeli esposti di Byron, di Teresa Guiccioli, di Garibaldi e degli Eroi Risorgimentali, l’appassionante storia del libro di Corinna come della pelle di Byron, le narrazioni tratte dai carteggi dell’epoca, le ricostruzioni storiche e la realtà immersiva hanno conquistato gli artisti, molti dei quali sono rimasti sorpresi sia dalla doppia narrazione dei Musei sia dalla significativa realizzazione di un Museo nel luogo stesso in cui si sono svolti i fatti narrati, scelta che aggiunge ovviamente fascino alla visita ma anche credibilità e spessore alla narrazione.

Les Etoiles pour Homme, curato da Daniele Cipriani, presenta a Ravenna un appuntamento in esclusiva per il Ravenna Festival, con Sergio Bernal, Davide Dato, Tatiana Youbetyabootskaya, Lloyd Knight, David Moore, Simone Repele, Sasha Riva, Mario Genovese, Lorenzo Fiorito, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa. Una chiusura in grande stile per il Ravenna Festival e un appuntamento per il futuro con la speranza che la forte ispirazione dei Musei Byron e del Risorgimento visitati questa mattina dagli artisti possano un domani essere forieri di ulteriori spunti artistici e letterari per i protagonisti del gala.