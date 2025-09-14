Anche quest’anno ACI Storico si conferma a fianco di Giancarlo Minardi e della famiglia per l’organizzazione di questi due giorni meravigliosi pieni di storia e passione” ha dichiarato Geronimo La Russa, presidente eletto dell’Automobile Club d’Italia intervenendo all’Historic Minardi Day, presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari a Imola.

Auto eccezionali che possono essere ammirate da tutti gli appassionati rivivendo gli anni magici del motorsport e ricordando le pagine più importanti scritte dallo sport italiano.

Giancarlo Minardi è stato ed è protagonista del mondo sportivo, continua, infatti, a far battere il cuore non solo agli italiani, ma anche e soprattutto agli appassionati in tutto il mondo.

In primis grazie alla sua scuderia ed oggi con il grande contributo che riserva al mondo ACI, in qualità di presidente dell’Automobile Club Ravenna. Siamo felicissimi di sostenerlo, perché come tanti altri, crediamo nelle sue iniziative.

Dopo il Gran Premio d’Italia a Monza, che ha visto tutta la struttura dell’Automobile Club d’Italia impegnata a realizzare il record delle presenze, ACI e ACI Storico nel mese di ottobre faranno rivivere in Sicilia la gara più antica del mondo, la Targa Florio, per poi consolidare la passione a Bologna alla fiera Auto e Moto d’Epoca, grazie al ricco programma di manifestazioni presso il grande stand e l’esposizione di auto iconiche, a dimostrazione della nostra alta considerazione dell’Emilia Romagna, cuore della Motor Valley”.

In occasione di Historic Minardi Day, poi, l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari ha predisposto all’interno dello Stand ACI Storico una postazione cardiologica, per effettuare ai visitatori un “tagliando” che verifichi le condizioni del proprio cuore con misurazioni della pressione arteriosa ed elettrocardiogrammi. Il cuore è il motore della nostra macchina corporea e, così come il motore stesso, è costituito da componenti e ingranaggi che, per assicurare la funzione vitale dell’organismo, devono essere sempre efficienti e sotto controllo.

“L’Aci ha sempre considerato come valori prioritari la sicurezza sulle strade e la salute degli automobilisti, ad iniziare proprio dalla prevenzione – ha dichiarato il Generale Tullio Del Sette, Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia.

Unendo passione e sicurezza si ha l’opportunità di effettuare un controllo completo e gratuito per la necessaria manutenzione e cura del motore del nostro organismo, così come siamo soliti fare alle automobili con qualche anno di anzianità e diversi chilometri sulle spalle”.

“L’Historic Minardi Day si conferma la grande festa del motorsport storico, un’occasione unica per riunire tutti gli appassionati e far scoprire alle nuove generazioni la storia della Formula 1 – ha dichiarato l’on.le Giovanni Battista Tombolato, Sub-Commissario dell’Automobile Club d’Italia e presidente di ACI Storico.

Quale miglior occasione per celebrare l’ACI Storico Festival, la festa dei Soci ACI Storico, che hanno avuto la possibilità di visitare la scuderia Racing Bull, ex Minardi, che compie quest’anno 40 anni, prima della spettacolare parata in pista. Un momento di grande emozione che rimarrà sempre nei cuori di tutti noi”.

Fonte Ansa