Sabato 29 marzo l’Associazione AMICI della Biblioteca Classense ha accolto un gruppo di soci AMICI della Biblioteca Ariostea di Ferrara in visita a Ravenna.

Dopo le presentazioni e i saluti di benvenuto, la giornata ha avuto inizio in Classense dove Claudia Agrioli, presidente ff dell’Associazione AMICI della Biblioteca Classense e Paola Zanardi, presidente dell’Associazione AMICI della Biblioteca Ariostea hanno incontrato Patrizia Ravagli, presidente dell’Istituzione Biblioteca Classense e Serena Raccuglia, bibliotecaria che ha guidato la delegazione in visita attraverso l’ex complesso monastico oggi sede della biblioteca civica della città.

Il pomeriggio è stato dedicato al Palazzo Guiccioli dove Claudia Giuliani, co-curatrice del Museo Byron e del Museo del Risorgimento e Membro del Consiglio dell’Associazione AMICI della Biblioteca Classense, ha dedicato al gruppo di visitatori una presentazione generale del palazzo e della sua storia, accompagnandolo poi alla scoperta dei musei. In ogni sala importante ha poi approfondito temi legati al restauro piuttosto che all’allestimento o alla storia che si è intrecciata nelle sale della prestigiosa dimora. Alcuni soci sono riusciti ad apprezzare anche il Piccolo Museo delle Bambole e dei Balocchi.

La giornata, organizzata per rinsaldare la rete delle Associazioni “AMICI delle Biblioteche e del libro”, è parte di un percorso che vedrà un gruppo ravennate in trasferta a Pistoia il prossimo 22 maggio per incontrare gli AMICI della Biblioteca Forteguerriana.