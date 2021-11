Giovedì 11 novembre il gruppo alpini di Faenza ha fatto visita alla Scuola dell’Infanzia “Stella Polare” dell’Istituto Faenza San Rocco. L’occasione è stata propizia per gustare le caldarroste, offerte e preparate dai 6 alpini, mentre l’alpino Carlo ha soddisfatto tutte le curiosità dei giovani alunni raccontando la storia degli Alpini e delle Penne nere. Il tutto allietato da canti degli alpini e sulle castagne.

“Il momento conviviale è un appuntamento che si rinnova ormai da qualche anno, ma ogni volta è un’emozione unica per grandi e piccini ed è un’occasione per vivere i valori della solidarietà e del volontariato che passano attraverso semplici gesti e un momento di festa”. Le coordinatrici, Loredana Barilotti e Loredana Camprincoli, della Dirigente, Marisa Tronconi, a nome dei giovani alunni, dei loro genitori e di tutta la scuola ringraziano Francesco, Carlo, Silvano, Luigi, Vittorio, Alvaro e Veraldo per questo momento di condivisione e allegria.