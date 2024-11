Gli alluvionati tornano a protestare in piazza. Nel frattempo ancora mancano i piani speciali

Si terrà domenica 24 la manifestazione in Piazza del Popolo degli alluvionati a Ravenna. La protesta era inizialmente prevista per sabato 16 novembre, nel giorno della vigilia delle elezioni, ma è stata posticipata di una settimana. Saranno gli stessi comitati a spiegare questa decisione e a fornire maggiori dettagli in una conferenza stampa organizzata per giovedì 14 novembre.

La manifestazione è stata fin da subito definita apolitica e apartitica. È organizzata dai Comitati alluvionati di Ravenna. Saranno presenti i comitati di Fornace Zarattini, Serraglio, Sant’Antonio, Villanova di Ravenna, Ghibullo e Longana, Borgo Sisa, San Pietro in Vincoli, Nuovo Roncalceci, San Pietro in Trento/Coccolia, San Marco, Cittadini di Traversara, e il Comitato Noi ci siamo.