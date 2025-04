Grande soddisfazione per gli studenti della sede faentina della Scuola Pescarini, protagonisti mercoledì 23 aprile al Teatro Sarti durante l’evento conclusivo del progetto “Il Gioco e l’Azzardo”. L’iniziativa, promossa dal SerDP di Faenza in collaborazione con il Centro per le Famiglie dell’Unione Romagna Faentina, gli istituti scolastici del territorio e la cooperativa sociale Librazione, perseguiva l’obiettivo di indagare il fenomeno del gioco d’azzardo tra i giovani e costruire strategie efficaci di prevenzione.

Le classi della Scuola Pescarini hanno partecipato attivamente al percorso e hanno ottenuto il punteggio più alto nella compilazione del questionario tramite la piattaforma Kahoot, volto a misurare conoscenze e percezioni sul tema del gioco d’azzardo. A riconoscimento del risultato ottenuto, gli studenti sono stati premiati con buoni da spendere in una libreria di Faenza: un incentivo concreto alla riflessione e alla crescita, in linea con i valori della scuola.

Il progetto ha previsto una serie di incontri preliminari nei mesi scorsi, in cui gli studenti hanno potuto confrontarsi con esperti del settore e con ex giocatori compulsivi. Gli incontri hanno aperto spazi di riflessione autentica sui meccanismi della dipendenza e sulle fragilità emotive che la alimentano.

Questo percorso si inserisce nell’insieme di attività che la Scuola Pescarini promuove ogni anno per favorire la consapevolezza e promuovere la prevenzione delle dipendenze, volte a incentivare negli allievi la crescita professionale e personale.