Giuseppe Forioso è stato nominato nuovo segretario provinciale della UGL Salute di Ravenna. Nato a Torre Annunziata (NA) il 3 dicembre 1960, Forioso proviene da una famiglia operaia: il padre lavorava all’Italsider di Bagnoli e la madre era casalinga. È sposato e padre di due figli. Dopo aver completato gli studi da infermiere professionale, ha lavorato in diverse strutture ospedaliere della Lombardia e del Piemonte, fino a trasferirsi in Emilia-Romagna, dove attualmente è impiegato nel settore sanitario.

Accogliendo con entusiasmo la nuova carica sindacale, Forioso ha dichiarato:

“Sono onorato ed entusiasta del ruolo che mi è stato assegnato, che mi carica di enormi responsabilità. A Ravenna, in Emilia-Romagna e in tutta Italia tocchiamo con mano le enormi difficoltà che sta vivendo la sanità. Tutelare gli operatori è un impegno che assumo con senso di responsabilità, e mi spenderò perché la loro dignità ed i loro diritti non vengano in alcun modo calpestati. La sicurezza sui luoghi di lavoro – leggiamo giornalmente di aggressioni – e il rispetto di tutte le professionalità sono alla base di un percorso che deve servire a migliorare la sanità locale, per restituire ai cittadini il giusto diritto alle cure e all’assistenza.”

Il segretario nazionale UGL Salute, Gianluca Giuliano, ha espresso il proprio sostegno al nuovo responsabile ravennate:

“Sono convinto che Forioso sia la persona giusta per far valere a Ravenna e nella sua provincia le nostre istanze ispirate alla giustizia sociale. Le sue radici familiari e il percorso professionale fatto di dedizione e sacrificio lo aiuteranno a comprendere sempre meglio le criticità che frenano la sanità del territorio, trovando soluzioni adeguate per far rispettare i professionisti e migliorarne le condizioni di lavoro. A lui va l’incoraggiamento dell’intera UGL Salute.”

Con questa nomina, la UGL Salute punta a rafforzare la propria presenza nel territorio ravennate, promuovendo un’azione sindacale centrata sulla difesa dei lavoratori e sul rilancio della sanità locale.