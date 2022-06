Lunedì 27 giugno 2022 alle ore 20.30 nella suggestiva chiesa di Santa Maria dell’Angelo, spazio espositivo del Museo diocesano di Faenza, in occasione della mostra “Per un popolo numeroso. Giuseppe, il figlio di Giacobbe” ebrei, cristiani e musulmani si metteranno in reciproco ascolto sulla figura biblica di Giuseppe. Saranno presi in considerazione il racconto biblico dal libro della Genesi (capitoli 37-50) e quello coranico dalla Sura 12 (Yûsuf).

La serata è promossa dal servizio all’ecumenismo e al dialogo interreligioso della Diocesi di Faenza-Modigliana in collaborazione con il Museo Diocesano ed è aperta a tutti i credenti delle comunità religiose e a tutta la cittadinanza. Per l’occasione sarà possibile visitare la mostra con le opere di Elvis Spadoni.

L’iniziativa è ad ingresso libero