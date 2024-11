Venerdì 8 novembre, il leader del Movimento 5 Stelle già Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà in Emilia-Romagna, dove visiterà Faenza e Ravenna per una serie di appuntamenti dedicati al sostegno delle comunità locali e al dialogo con i cittadini.

La giornata avrà inizio a Faenza, dove il Presidente Conte incontrerà l’amministrazione faentina per visionare il parco mezzi per il ripristino del servizio di manutenzione del verde pubblico, distrutto dall’alluvione del maggio 2023. Il contributo di 280.000 euro, derivante dalla restituzione degli stipendi dei parlamentari, è un supporto diretto alle terre faentine colpite dall’alluvione.

Nel pomeriggio, il Presidente si sposterà a Ravenna, dove incontrerà gli studenti dell’Accademia di Belle Arte in occasione dei 100 anni della Scuola di Mosaico dell’Accademia.

Sarà un’occasione per discutere, oltre all’importante ricorrenza, il problema cruciale del costo degli alloggi per gli studenti fuori sede; un tema che incide profondamente sulla vita dei nostri giovani.

A seguire, dalle 18:00 alle 19:00, Conte sarà nel centro storico di Ravenna, dove avrà modo di dialogare direttamente con i cittadini e i candidati Igor Gallonetto – Assessore comune di Ravenna, Anastasia Ruggeri – Gastronoma, Massimo Bosi – Coordinatore provinciale e assessore comune di Faenza, Antonella Ravagli – Insegnante.

In serata, il leader pentastellato si riunirà per una cena con attivisti locali Al 45, via Paolo Costa 45, in un incontro informale in cui ascolterà le loro istanze e si confronterà sui temi più sentiti dalla Comunità.

Questa visita rappresenta per Conte un’opportunità per ribadire la sua vicinanza a una Regione colpita da sfide difficili, ma anche ricca di vitalità culturale e sociale.