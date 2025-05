Giuseppe Conte a Faenza: il Movimento 5 Stelle donò 280 mila euro dopo l’alluvione

Giuseppe Conte in visita a Faenza, nella sede del Servizio Giardini in via Argine Lamone Levante. L’area comunale, prospiciente al fiume, andò completamente distrutta durante l’alluvione del 2023 e il Movimento 5 Stelle donò 280 mila euro al Comune manfredo per aiutare nel riacquistare mezzi e attrezzature andate perse. Complessivamente il Movimento destinò alla Romagna 1 milione di euro dopo l’alluvione. La visita di Conte è stata anche un’occasione, per Faenza, per tornare a chiedere ad uno dei principali leader politici italiani un aiuto per la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza del territorio