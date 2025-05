Giovedì 15 maggio 2025 il Presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in visita in Romagna, con tappe a Faenza e Ravenna, per incontrare cittadini, attivisti e sostenere la lista del MoVimento 5 Stelle in vista delle elezioni amministrative bizantine del 25 e 26 maggio.

La giornata inizierà a Faenza, con una tappa significativa nelle zone alluvionate. In quel territorio duramente colpito nel maggio 2023, il MoVimento 5 Stelle si attivò, dopo l’emergenza, per sostenere il Comune: grazie a una raccolta fondi tra parlamentari e portavoce, furono donati al Comune di Faenza 280.000 euro, destinati all’acquisto di mezzi per la manutenzione del verde pubblico, andati distrutti durante l’alluvione. In quell’area Conte incontrerà cittadini e amministratori locali per un momento di ascolto e testimonianza.

A seguire, a Ravenna, il Presidente parteciperà a una camminata nel centro storico insieme agli attivisti e ai candidati della lista dei 5 Stelle, a sostegno del candidato Alessandro Barattoni. Il ritrovo è previsto alle ore 13:00 in Piazza Caduti per la Libertà, con arrivo in Piazzetta degli Ariani, dove si terrà un incontro pubblico e la presentazione ufficiale dei candidati.

Nel corso della giornata sono previsti momenti di confronto.