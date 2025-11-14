“Hanno raggiunto ormai la cifra di 1300 unità, nell’anno in corso, gli studenti di vari ordini scolastici che vengono accompagnati in visita alle attività portuali del Terminal Container e del Gruppo Sapir; “mi fa piacere, afferma Giannantonio Mingozzi presidente di TCR, che ciò sia dovuto anche all’interesse che il nostro scalo suscita dal punto di vista delle possibili opportunità lavorative che si possono creare un domani conoscendo da vicino tecnologie, movimentazione dei container nel nostro caso, innovazione e capacità di competere adeguatamente sul mercato”.

“Incontrando di recente i responsabili del Dipartimento di Giurisprudenza di Ravenna abbiamo convenuto che gli stessi Master (Diritto Marittimo, Portuale e della Logistica diretto dalla prof. Greta Tellarini e Diritto Penale dell’impresa diretto dalla prof. Dèsirèe Fondaroli) favoriscono non poco l’interesse verso il nostro scalo, aggiunge Mingozzi; del resto i primi dati delle immatricolazioni ravennati in Legge all’Anno Accademico 25/26 indicano un aumento delle iscrizioni in crescita del 40% rispetto ad anno scorso, sia nella Laurea Magistrale in Giurisprudenza (145 matricole) che nella Triennale di Giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione (155 matricole), pur considerando che la scadenza delle iscrizioni al Master è fissata al 6 febbraio prossimo e quella dei corsi di laurea al 20 novembre”.

Nell’incontro con un gruppo di universitari la scorsa settimana (lunedì prossimo sarà il turno di 60 alunni della media di Marina di Ravenna) Mingozzi ha colto l’occasione per sottolineare come l’andamento del Terminal Container alla chiusura di ottobre abbia registrato buoni risultati con un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e 165.000 teus movimentati; “una nota di ottimismo in previsione della chiusura anno che contiamo mantenga il positivo andamento di questi mesi”.”