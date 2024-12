“GIULIANA FASHION” è il nome del nuovo negozio di abbigliamento inaugurato di recente a Lugo in Via Foro Boario n. 8/3 nel complesso i Diamanti da Giuliana Franceschini.

Il negozio propone capi di abbigliamento da donna di tutte le taglie, abiti, maglieria, capispalla di gusto raffinato. La ricerca di qualità è il punto di forza di questo negozio.

L’esperienza di Giuliana nel settore della moda viene da lontano; titolare di un negozio di abbigliamento in Via Carlo Pisacane prima, in Via Baracca a Lugo poi, e successivamente responsabile vendite alle dipendenze di altri. Oggi Giuliana Franceschini ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura con la grinta e l’entusiamo che la contraddistingue.

Un grande in bocca al lupo a Giuliana dallo staff Confesercenti di Lugo.