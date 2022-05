Nel mese di giugno la Rocca di Riolo Terme propone diversi appuntamenti per tutta la famiglia. Giovedì 2 giugno alle ore 15 “La Rocca Sotto-Sopra”, una visita guidata al contrario che parte dai giorni nostri fino agli antichi albori del governo Manfrediano. Domenica 5 e 12 giugno alle ore 15 Caterina Sforza in persona è pronta ad accogliere i visitatori con la visita esperienziale “Gli Esperimenti di nostra Signora Caterina”, un viaggio tra erbe officinali e ricette cifrate che permetterà ai partecipanti di realizzare una tisana al termine dell’attività.

A partire dal 16 giugno, ogni sabato alle ore 21, “Alla Corte di Caterina”, una visita guidata da Caterina Sforza in persona alla scoperta della storia della Rocca di Riolo: dalla costruzione della prima torre, il mastio, alle ultime modifiche apportate dalla famiglia Riario Sforza.

La Rocca di Riolo è pronta anche a far divertire i visitatori con alcuni giochi di ruolo, in cui i partecipanti saranno i veri protagonisti. Venerdì 17 giugno alle ore 21 “Game Over – Gioco di Ruolo”, un gioco a squadre all’interno del borgo storico alla ricerca di determinati oggetti, dovendo anche sfuggire al Cacciatore di Teste. Sabato 18 giugno alle ore 18 la Rocca organizza “Escape Junior – Salviamo la principessa”, un gioco Escape per tutta la famiglia in cui i partecipanti dovranno riuscire a salvare la principessa e scappare dall’orco che si trova nei sotterranei della Rocca.

Tutti i biglietti (tranne Game Over), sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo.