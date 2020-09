Oggi, 3 settembre, nel primo pomeriggio a Cervia è rientrata, dal Centro di Formazione Aviation English di Loreto, la Statua della vergine lauretana.

La statua permarrà presso la Chiesa Parrocchiale della Zona Logistica fino a mercoledì 9 settembre al termine del quale sarà trasportata presso il 2° Stormo di Rivolto.

Le Celebrazioni culmineranno il giorno 7 settembre con la celebrazione di una funzione religiosa presenziata dal Vescovo di Cesena Mons. Douglass Regattieri.

Esattamente cento anni fa, nel 1920, Papa Benedetto XV firmava la bolla papale con la quale la beata Vergine Lauretana assurgeva a Santa Patrona di tutti gli aeronauti accogliendo così il desiderio dei piloti della Prima Guerra Mondiale.

In questo anno giubilare l’Aeronautica militare ha deciso di onorare la ricorrenza trasportando la statua della Vergine, dalla propria sede abituale, ovvero la Basilica di Loreto in tutti i suoi Reparti ed in questi giorni si troverà presso il 15° Stormo di Cervia.