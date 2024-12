Giubileo: al Museo Arcivescovile il Manto di Giovanni Paolo Il per il grande Giubileo del 2000

A pochi giorni dall’inizio del Giubileo Ordinario dell’anno 2025, che a Ravenna verrà aperto dall’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni, il 29 dicembre in Cattedrale, al Museo

Arcivescovile di Ravenna si inaugura una nuova esposizione. In mostra, dal 7 dicembre, al primo piano del museo, il manto giubilare indossato da Papa Giovanni Paolo II a San Pietro per il rito di apertura della Porta Santa della Basilica Vaticana, inizio del grande Giubileo del 2000.

L’opera è stata finanziata allora dall’Associazione Industriali Tessili di Prato. Il manto che sarà esposto a Ravenna è stato indossato una sola volta da Papa Giovanni Paolo II, la notte dell’apertura della Porta Santa il 24 dicembre del 2000. Poi fu donato da monsignor Piero Marini ai suoi autori e da allora è stato esposto a Tokyo, a Città del Messico, in Polonia, in Francia, negli USA. Ma mai finora in Italia. La prima esposizione italiana sarà quindi quella del Museo Arcivescovile.

“La celebrazione dell’Anno Santo 2025 si collega ai passati giubilei ordinari e straordinari e in particolare al grande Giubileo del 2000 che fu aperto da Papa Giovanni Paolo II – spiega il direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi, don Lorenzo Rossini – La nuova esposizione del Museo Arcivescovile racconta del ruolo che Ravenna ebbe nella realizzazione di quel tessuto sulle spalle di un santo che inaugurò il nuovo millennio. Credo sia utile ed importante che la nostra città conosca sempre più il nostro patrimonio che, anche con vie inedite, ha spesso incrociato momenti storici e importantissimi della vita della Chiesa e dell’umanità”.