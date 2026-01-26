È in programma martedì 27 gennaio alle 20.30, a Faenza, l’incontro pubblico dal titolo “Giù le mani dalla giustizia”, dedicato all’approfondimento dei quesiti referendari e ai temi della riforma della giustizia. L’appuntamento si terrà al centro sociale Borgo, in via Saviotti 1.

La serata sarà presentata e moderata da Ivan Missiroli, della CGIL Unione Romagna Faentina, e vedrà l’intervento di Carlo Prudente, dello Spi Cgil Faenza. Tra i relatori figurano Stefania Pellegrini, professoressa dell’Università di Bologna e membro del comitato “Giusto dire No – Bologna”, e Sergio Caserta, del coordinamento del Comitato Democrazia Costituzionale.

L’incontro è organizzato dalla Cgil e dallo Spi Cgil, in collaborazione con i comitati “Giustizia, Costituzione, Democrazia” e “Costituzione difendila”. Obiettivo dell’iniziativa è stimolare una riflessione pubblica sui cambiamenti proposti e sulle loro ricadute sui diritti dei cittadini.

«Fermiamo la controriforma, difendiamo i nostri diritti – sottolineano gli organizzatori –. Modificare la Costituzione significa intervenire sulle fondamenta della nostra convivenza civile».