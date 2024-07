Una delegazione della Mernap è stata ricevuta nei giorni scorsi nelle sale del municipio di Faenza dal sindaco Massimo Isola, dell’assessore allo sport Martina Laghi e della consigliera regionale Manuela Rontini.

L’iniziativa è stata organizzata per celebrare i prestigiosi risultati sportivi della società rossonera conseguiti nella stagione sportiva appena trascorsa: la vittoria del campionato federale di serie C1 ottenuta dalla formazione maschile, e la vittoria della coppa interprovinciale Csi conquistata dalla formazione femminile. Nel corso dell’incontro sono stati inoltre ricordati gli eventi sportivi di futsal che si sono svolti recentemente al Palacattani, teatro lo scorso dicembre della partita Italia-Spagna, valevole per le qualificazioni al mondiale, e le Futsal Finals, finali promozione di serie B maschile e femminile, serie A2 e serie A2 Elite.

«Eventi importanti – secondo il sindaco Isola -, che speriamo nuovamente di poter ospitare». Il presidente della Mernap Filippo Merenda ha ringraziato i propri tesserati, ed ha elogiato in particolare Luca Gatti, il quale ha traghettato la formazione maschile alla promozione in serie B.

Nella prossima stagione Gatti passerà il testimone ad un’altra figura e resterà attivo all’interno della società con incarichi dirigenziali.

La cerimonia in comune a Faenza segue a quella che si è svolta domenica nella prestigiosa cornice del Museo Ferrari di Maranello organizzata dal comitato Figc-LND Emilia Romagna.

In tale occasione sono state premiate dal presidente del Crer Simone Alberici, le società sportive che hanno vinto i campionati regionali e provinciali di calcio e di calcio a 5 maschili e femminili.

Presenti alla cerimonia il presidente del Cra Emilia Romagna Paolo Dondardini, il presidente regionale del CONI Andrea Dondi, il coordinatore Regionale Figc del Settore Giovanile e Scolastico Massimiliano Rizzello, il Presidente dell’AIAC Ruggero Ricci e i rappresentanti dei comitati provinciali. Per la Mernap si tratta dell’ultimo successo in ordine di tempo, visto che dalla costituzione nel 2019, i manfredi hanno scalato le categorie affacciandosi in soli 4 anni al campionato nazionale di futsal.