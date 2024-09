Conto alla rovescia per l’Oktoberfest di Cervia che, dal 26 al 29 settembre, celebrerà la sua decima edizione. Quartier generale dell’evento sarà, come sempre, il Full Moon di Pinarella, dove Alessandro Vinci ed Andrea Alici hanno preparato quattro giorni di grandi eventi tutti gratuiti. La grande festa, ovviamente, fa il verso a quella leggendaria di Monaco di Baviera, che si svolge ogni anno dal 21 settembre al 6 ottobre.

A Cervia, invece, si parte giovedì 26 settembre, dalle 22, quando sul palco di viale Tritone si esibirà Stef Burns, leggendario chitarrista statunitense, membro negli anni ’80 della mitica band “Huey Lewis and the News” e conosciuto per essere stato il chitarrista di Alice Cooper e attualmente per essere quello di Vasco Rossi.

Il calendario dell’Oktoberfest proseguirà poi venerdì 27 settembre con i concerti dei cesenati Lennon Kelly e degli Shandon (gruppo ska punk che celebrerà i suoi primi 30 anni), mentre il sabato sera toccherà a Tonino 3000 e Tonino Carotone (disco d’oro con l’album “Mondo difficile”). Gran finale domenica 29 settembre con il live dei Vasconvolti, tribute-band del grande Blasco.

E per l’Oktoberfest non poteva mancare la birra: quest’anno, per il brindisi delle bionde, Alessandro ed Andrea hanno scelto la mitica birra bavarese Paulaner e Hacker Pshorr (info e prenotazioni tavoli al 329 1464457).