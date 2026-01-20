Fedrconsumatori, SPI CGIL Lugo e Auser organizzano per la mattina di giovedì 22 dicembre alle 9.30, alla Sala Bassi della Camera del Lavoro di Lugo (via Canale Inferiore Destra 4) un incontro pubblico sul tema “Frodi, truffe, raggiri”: quali sono le truffe a cui siamo maggiormente esposti, come riconoscerle, come difendersi.

Ne parleranno Cinzia Delfino, responsabile di Sportello e Progetti Federconsumatori, l’avvocato Dario Bonetti, consulente Federconsumatori, e Alberto Mazzoni, presidente Federconsumatori Ravenna.