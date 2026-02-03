È in programma nella mattinata di giovedì 5 febbraio alle 9, al Pala De Andrè, un incontro sul tema “La legge salva casa in Emilia-Romagna”, organizzato dal comitato unitario delle professioni dell’Emilia-Romagna e dagli Ordini e i Collegi professionali della Provincia di Ravenna, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Con il compimento del percorso di adeguamento della legislazione regionale Emilia-Romagna alle novità introdotte con la Legge 105/2024 “Salva Casa”, si è condivisa l’opportunità di incontri di informazione e confronto per la condivisione degli innovati disposti normativi e regolamentari. L’attività di traduzione normativa nell’ambito delle competenze regionali ha visto impegnati parti sociali di interesse nell’ambito dei tavoli di coordinamento istituiti presso l’Amministrazione Regionale; tra questi gli Ordini e i Collegi professionali di area tecnica raccolti nel Comitato Unitario delle Professioni dell’Emilia-Romagna con tecnici impegnati nella Pubblica Amministrazione e nelle libere professioni.

L’incontro ha il fine, con il contributo di tutti i relatori, di coinvolgere tecnici delle PA e Liberi Professionisti in una attività informativa volta all’applicazione uniforme dei nuovi complessi disposti normativi, attraverso le comunicazioni dei relatori e l’approfondimento attraverso quesiti raccolti preliminarmente dagli Ordini e Collegi interessati.

L’incontro, moderato da Alberto Talamo, Presidente Comitato Unitario delle Professioni dell’Emilia-Romagna, vedrà gli interventi di Sara Garagnani, Funzionario con incarico di Elevata Qualificazione in materia edilizia e di prevenzione antisismica; e Andrea Bucchi, della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente – Regione Emilia-Romagna

L’incontro è gratuito.