Giovedì 6 Marzo, nelle aule di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco n. 1 a Faenza, nel complesso ex Salesiani, si terrà l’assemblea del Comitato dei Cittadini alluvionati del Quartiere Orto Bertoni e zone limitrofe con il seguente programma:

Ore 20:00 – Incontro con gli iscritti al Comitato. Relazione del Direttivo

Ore 20:30 – Incontro – dibattito alla presenza del Sindaco e della Giunta comunale e di Dirigenti Tecnici e del Settore Ricostruzione del Comune.

“Nell’occasione faremo un breve bilancio dello stato dell’arte soprattutto in materia di sicurezza del territorio e discuteremo delle proposte, delle direttrici di lavoro e degli obiettivi per il prossimo futuro”