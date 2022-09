Giovedì iniziato il lungo weekend di Sport in Darsena

Prima giornata di Sport in Darsena giovedì mattina. Le classi che hanno aderito all’iniziativa hanno potuto fare la conoscenza di alcune delle oltre 25 realtà che hanno sposato questa ottava edizione. Per alcuni ragazzi anche la possibilità di solcare il Candiano sulle barche del Circolo Velico Ravennate, ideatore della manifestazione. Un momento di incontro importante. Da una parte un aiuto alla crescita delle società sportive, dall’altra un insegnamento per i ragazzi, che, oltre ad apprendere alcune buone pratiche sportive, imparano a fare gruppo e a conoscersi meglio, in particolare nelle classi prime.

Domenica 2 ottobre in programma la veleggiata lungo il Candiano, con partenza da Marina di Ravenna, e le regate. Nel pomeriggio attività aperte a tutti.