Faenza si prepara a vivere due serate speciali, il 31 luglio e il 7 agosto, con ‘Giovedì in Piazza’, iniziativa che vuol valorizzare piazza della Libertà trasformandola in un punto d’incontro per chi vorrà passare una serata d’estate tra e gusto in un’atmosfera unica.

Promosso da Faenza C’entro in collaborazione con il Comune di Faenza e la Regione Emilia-Romagna, l’evento propone serate di musica, gusto e convivialità, con l’accompagnamento di DJ set e le proposte gastronomiche dei locali del centro.

Dalle 18.30 piazza della Libertà si trasformerà in un salotto tra le architetture della città con l’allestimento curato da Petite Fleur di Faenza. Tavolini, sedute confortevoli, cuscinoni, candele e suggestive decorazioni floreali creeranno un’atmosfera accogliente e distesa, perfetta per socializzare e godere delle calde serate estive. Si potranno gustare piatti, tapas e cocktail, scegliendo tra le proposte dei locali, da consumare ai tavoli o in modalità da asporto.

Alle serate aderiscono Bellini, Corona, Enoteca Astorre, FMarket, Madame e Quinto, che proporranno un’ampia varietà di offerte gastronomiche, dai cocktail e degustazioni di birre artigianali, a pizze alla pala, piatti etnici e aperitivi a tema, pensati per soddisfare ogni palato.

Informazione e dettagli delle proposte dei singoli locali al link: https://faenzacentro.it/portfolio-item/giovedi-in-piazza/