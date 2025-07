Giovedì 31 luglio chiostri Francescani

ore 20.45

Dal Conservatorio di Cesena, Ensemble di Sassofoni

ore 21.15

Metamorphosis

Milano Saxophone Quartet (Damiano Grandesso, sassofono soprano, Stefano Papa, sassofono contralto, Massimiliano Girardi, sassofono tenore, Livia Ferrara, sassofono baritono)

Il Milano Saxophone Quartet è presente nel panorama musicale internazionale dal 2010. Grazie alla loro formazione, sotto la guida dei più illustri maestri in Francia, Austria e Italia, hanno sviluppato e affinato virtuosismo, unito ad una musicalità cento per cento made in Italy oggi apprezzata ovunque. Il Quartetto ha suonato presso numerose sale da concerto, come: Teatro Civico di Alghero, Teatro Ristori di Verona, Teatro Dell’Arte di Milano, Teatro Vittoria di Torino, Belgrade Philharmonic Hall Teatro Civico di Schio, Teatro Secci di Terni, Teatro Comunale di Vicenza, Teatro Zandonai di Rovereto, Filarmonica di Trento e Piccolo Teatro Studio Melato. E’ stato ospite di enti prestigiosi come MITO Settembre Musica, Musica Riva Festival, Alpen Classica Festival, Opera Estate, Società del Quartetto di Milano, Società del Quartetto di Vicenza, Società del Quartetto di Vercelli, Palazzo Marino in Musica, Lake Como Festival, Temporada de Musica da camera UTEM (Cile), Cile Saxfest, Vienna Saxfest, Musica Riva Festival, Associazione Filarmonica Umbra, Long lake Festival (Svizzera), Unione musicale di Torino. Nel 2020-21 è stato protagonista di un tour europeo che lo ha portato ad esibirsi con apprezzamento del pubblico in Montenegro, Serbia, Slovenia, Croazia, Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Austria e Repubblica di San Marino. Il quartetto, attivo anche discograficamente, nei suoi primi due album ha dato nuova voce a compositori e stili musicali apparentemente lontani dalla fisionomia timbrica del proprio strumento, registrando Musica Ficta per ARS produktion e Rispetti e Strambotti per Azzurra Music. Col suo terzo lavoro discografico Skylines, registrato per Ambiente Audio, si è invece spinto nella ricerca intima delle sonorità più affini al saxofono, contribuendo alla creazione di un nuovo repertorio per questo strumento. Con la stessa etichetta, nel 2024 ha pubblicato Metamorphosis, punto d’incontro dei progetti precedenti, dove passato e presente si fondono dando vita a nuove frontiere stilistiche. Collabora attivamente a progetti crossover con Antonella Ruggiero, Giorgia Antonelli (Strappatempo) e il Coro Sasso Rosso. Il Milano Saxophone Quartet suona anche D’Addario ed è artista Selmer e LefreQue.

Programma:

Domenico Scarlatti,

Sonate L. 439, L. 448, L, 232

Antonín Dvořák

Carmelo Patti, Danze Slave

Guillermo Lago, Ciudades

Montevideo, Addis Abeba, Sarajevo, Cordoba, Kohln

Maarten de Splenter, Milano Suite

Therry Escaich, Tango Virtuoso

Venerdì 1 agosto 2025 ore 20.45 Piazza San Francesco

The Frames

Un gruppo di giovani musicisti che proporranno, con sonorità del tutto nuove, un repertorio che va da Misty di Errol Garner a My Funny Valentine di Richard Rodgers fino a Perefect Day di Lou Reed, At Last nella versione di Etta James oltre ad un omaggio ad Amy Whinehouse.

Le caratteristiche delle loro esibizioni sono le sonorità quasi da musica da camera che riescono a creare grazie all’incontro tra la voce e gli strumenti classici come il violoncello ed il pianoforte con arrangiamenti cuciti su misura.

I componenti sono Ottavia Salerno alla voce, Lorenzo Missiroli al pianoforte ed Ao Long Chen al violoncello; musicisti non ancora maggiorenni che, nonostante la giovane età, hanno partecipato a numerosi concorsi in tutta Italia ottenendo premi e riconoscimenti. Per la loro preparazione sono seguiti da Stefano Ricci, storico contrabbassista dei Quintorigo più volte presente al Festival di San Remo, che si occupa degli arrangiamenti assieme a Marco Capicchioni.

21.15 – In Bianco e Nero – Silvia de Santis Duo

Il concerto è un raffinato tuffo nella Dolce Vita Italiana degli anni ’50 e ’60, epoca in cui cultura, glamour e musica si intrecciavano per dare vita a un’arte senza tempo. In questa serata d’eccezione, Silvia De Santis e Fabio Biffi daranno vita a un percorso musicale emozionante che reinterpreta i grandi classici della canzone italiana, celebrando brani indimenticabili firmati da Mina, Gino Paoli, Modugno e Trovajoli. Ogni canzone diventa un racconto vibrante del passato, capace di evocare atmosfere intrise di eleganza, passione e poesia.

La voce coinvolgente di Silvia, unita alle capacità interpretative di Fabio al pianoforte, genera un connubio perfetto tra emozione e tecnica. L’esibizione si trasforma in un vero viaggio nel tempo, un intimo incontro con una delle epoche più suggestive della storia musicale italiana, in cui ogni nota e ogni silenzio raccontano storie di un passato ricco di charme e intensità emotiva.La scelta dei brani risveglia la memoria collettiva, trasportando l’ascoltatore in un’atmosfera dove il tempo si sospende e i ricordi diventano leggende.

Silvia De Santis, voce

Fabio Biffi, pianoforte

ore 20.45 esibizione allievi delle scuole di musica

trio voce, violoncello, tastiera