Nelle giornate giovedì 14 e di sabato 16 agosto, la rete televisiva Icaro TV manderà in onda il cortometraggio “Il Fantasma delle chiavi”, prodotto da Accademia degli Studi nell’ambito del progetto “Accademia Cinema Ravenna”.

Il soggetto è di Marialisa Guzzo, la regia di Edo Tagliavini, la fotografia di Antonio Drago, le musiche originali di Andrea Tellarini.

“L’idea – spiega Marialisa Guzzo – nasce da una curiosità sulle chat di Fb della città, nelle quali spesso mi sono imbattuto in messaggi che riguardavano mazzi di chiavi ritrovati e commenti divertentissimi. Mi è venuta l’idea di dare un “motivo” al perché così tanti miei concittadini perdessero le chiavi”. Ne è uscita una storia divertente, che ha per protagonista una ragazzina del 1800 che si risveglia fantasma e cerca una particolare chiave…