Con l’approssimarsi dell’apertura del bando per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2020/2021, le scuole elencate di seguito saranno aperte alle famiglie giovedì 9 gennaio 2020 dalle 17 alle 19 per consentire ai genitori interessati brevi visite di orientamento e conoscenza.

L’apertura delle iscrizioni è prevista dopo le festività natalizie e la domanda si effettua esclusivamente in modalità on-line, accedendo alla pagina www.istruzioneinfanzia.ra.it dove saranno pubblicati bando e modalità operative.

Per ulteriori informazioni: https://bit.ly/34XbCJP

Elenco scuole dell’infanzia comunali