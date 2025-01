Giovedì prossimo, 30 gennaio alle ore 18, nell’ex Chiesa di Sant’Umiltà, in Via Pascoli, 19 a Faenza, Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato un incontro dedicato ad un tema sempre più d’attualità: ‘Intelligenza Artificiale: opportunità e rischi di una rivoluzione già in atto’.

L’iniziativa ha come ‘piatto forte’ le riflessioni sul presente-futuro di due studiosi di fama internazionale, Pierluigi Contucci e Vittorio Gallese.

Pierluigi Contucci, studioso di meccanica statistica dei sistemi complessi, è professore ordinario presso l’Università di Bologna, ed oggi è uno dei maggiori esperti di intelligenza artificiale generativa a livello mondiale. Ha appena pubblicato la voce “Intelligenza artificiale” dell’Enciclopedia Treccani. Contucci interverrà con una propria riflessione sul tema: “Cos’e l’intelligenza artificiale. I suoi usi tra opportunità e rischi”.

Vittorio Gallese, neuroscienziato di fama mondiale, è Professore Ordinario presso l’Università di Parma. Ha dato un contributo determinante alla scoperta dei neuroni specchio, la scoperta italiana più citata nel mondo. La sua teoria del rapporto mente-corpo, della relazione tra gli esseri umani e del rapporto tra natura umana e tecnologia è oggi al centro del dibattito mondiale. Gallese proporrà un intervento sul tema “Corpo, cervello e relazione nell’era della rivoluzione digitale”.

Nel corso dell’incontro, moderato da Tiziano Samorè, Segretario provinciale di Confartigianato, sono previsti anche brevi saluti istituzionali del Sindaco di Faenza Massimo Isola, della Sottosegretaria alla Presidenza Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, del Presidente Confartigianato Emilia-Romagna Davide Servadei, della Dirigente Scolastica Liceo Torricelli – Ballardini Faenza Paola Falconi e del Vicepresidente nazionale Confartigianato Eugenio Massetti. Le conclusioni saranno affidate ad Emanuela Bacchilega, Presidente provinciale Confartigianato Ravenna.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili in sala.

L’iniziativa, organizzata da Confartigianato della provincia di Ravenna, è realizzata in collaborazione con il Liceo Torricelli – Ballardini di Faenza e con il contributo della Camera di Commercio Ferrara Ravenn