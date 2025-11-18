Giovedì 20 novembre alle 15 verrà inaugurato il parco Claudio Cavina a Fornace Zarattini, riqualificato grazie alle donazioni di Ferriera Valsabbia, Pontenossa, Ecoacciai e UniCredit ricevute a seguito dell’alluvione del 2023.

L’intervento, finanziato con una donazione di 110 mila euro da parte di Ferriera Valsabbia, Pontenossa ed Ecoacciai, ha previsto la realizzazione di un campo da basket e di un camminamento pedonale per una lunghezza di 115 metri sul lato sud di via Monsignor Giuseppe Fabbri (da via Faentina fino all’ingresso del centro sportivo), un tratto fino ad oggi privo di marciapiede e ora reso più sicuro per il passaggio pedonale. I lavori hanno incluso lo scavo e la realizzazione della soletta in cemento armato con finitura liscia, oltre all’installazione dei due canestri che completano il nuovo spazio sportivo.

Inoltre, grazie a una donazione di UniCredit, che aveva già contribuito alla realizzazione della nuova area fitness inclusiva nel giardino Augusto Rotondi, sempre a Fornace Zarattini, è stata realizzata una nuova recinzione in ferro lungo i tre lati del perimetro del parco, sostituendo quella precedente in legno. Si tratta di iniziative che la banca ha sostenuto attraverso il suo programma “Ri-Generare” con il quale ha destinato 800mila euro con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di 8 progetti utili alla rigenerazione dei territori colpiti dall’alluvione, recuperando spazi dedicati alla socialità come campi sportivi, sale polivalenti e parchi.

Sarannno presenti all’inaugurazione il sindaco Alessandro Barattoni; Giovanni Battista Brunori e Stefano Gaburri, consiglieri sia di Ferriera Valsabbia che di Ecoacciai; Alessio Girelli, responsabile amministrativo di Ferriera Valsabbia; Alberto Segurini, agente di Ferriera Valsabbia; Christian Boninsegna, area manager di UniCredit e rappresentative giovanili delle squadre Junior basket Ravenna, Cral Enrico Mattei – sezione basket, Capra team e Compagnia dell’albero – sezione pallacanestro.