Proseguono sul territorio le iniziative a sostegno del popolo palestinese e a favore della pace. Per giovedì 2 ottobre è stata organizzata la “Fiaccolata per la pace per Gaza” che partirà da piazza del Popolo e si concluderà di fronte all’ospedale di Ravenna. “Uniamo le nostre voci e i nostri passi – commentano gli organizzatori – per dire basta alla violenza e al massacro del popolo palestinese. Insieme per la pace, la solidarietà e la dignità umana”.

La fiaccolata prenderà il via alle 20 in piazza del Popolo e proseguirà lungo il percorso che porta all’ospedale Santa Maria delle Croci, dove alle 21 i partecipanti si uniranno al flash mob nazionale “Luci sulla Palestina” (www.digiunogaza.it), organizzato dalla rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza che promuove un flash mob in 100 ospedali di tutta Italia per esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza.

I partecipanti sono invitati a portare una torcia, un lumino o una lampada per illuminare simbolicamente la notte di Gaza.

I promotori della fiaccolata sono: Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Arci, Auser, Casa delle Donne, Comitato per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata Ravenna, Comitato in difesa della Costituzione Ravenna, Comitato per la difesa e la valorizzazione della Costituzione Faenza, Comitato salviamo la Costituzione, Coordinamento per la pace Bagnacavallo, Coordinamento per la democrazia costituzionale prov. Ravenna, Dalla parte dei minori, Federconsumatori, Femminile maschile plurale, Educazione alla pace e alla nonviolenza, Legambiente, Libera, Libertà e giustizia, OverAll Faenza, Rete restiamo umani Bagnacavallo, Sunia, Udi Ravenna.