Dopo il successo delle edizioni precedenti, anche su richiesta degli “ortisti”, Auser Castel Bolognese torna a proporre il corso “Il bello di coltivare la vita”, tre appuntamenti al giovedì sera aperti a tutti i cittadini che nutrono interesse e curiosità in materia orticola e in generale sulle piante. L’idea è quella di creare momenti di condivisione e approfondimento sia per chi l’orto lo conosce sia per chi è alla ricerca di un nuovo approccio con la terra e i suoi prodotti.

Lo scopo di questi appuntamenti è proprio quello di arricchire le conoscenze dei partecipanti su come si prepara e coltiva la terra per produrre in modo biologico gli ortaggi, conoscere le proprietà delle erbe aromatiche, sapere distinguere e raccogliere le erbe spontanee e conoscere il mondo delle piante officinali e il loro utilizzo. L’obiettivo della formazione è anche quello di condividere il valore della solidarietà e favorire percorsi che promuovono la salute e la migliore qualità del vivere sociale.

Gli appuntamenti si terranno al centro sociale “La Torre” in Viale Umberto I n. 48 a Castel Bolognese nelle seguenti date:

GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO alle 20

Coltivare e produrre Ortaggi – Relatore: Daniele Selvi

GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO alle 20

Erbe Spontanee – Relatrice: Luciana Mazzotti

GIOVEDI’ 5 MARZO 2026 alle 230

Erbe Officinali e medicinali – Relatrice Carlotta Farneti

IL 26 febbraio e il 5 marzo sono previsti assaggi preparati dalla cucina del centro

Tutte le serate sono coordinate dal tecnico Claudio Valmori del Consorzio Agrario di Ravenna.

Il corso è gratuito. Per iscrizioni, contattare il 380 4717079 o scrivere alla mail cavinapietro@alice.it