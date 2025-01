Giovanni Trerè è il nuovo presidente del Tribunale di Ravenna

Giovanni Trerè si è insediato come nuovo presidente del Tribunale di Ravenna, subentrando a Michele Leoni, che si era dimesso nell’ottobre del 2023. In questo ultimo anno, le funzioni di presidente sono state esercitate dalla giudice Maria Pia Parisi. Il nuovo presidente è forlivese, dove ha lavorato per 15 anni, ha 63 anni di età, di cui 36 in magistratura, e aveva lavorato a Ravenna già negli anni ’90. Di lui viene enfatizzato il lato umano, confermato dalla parola d’ordine lanciata nel discorso di insediamento, cioè “efficienza gentile” da contrapporre all’imbarbarimento dei rapporti cui si sta assistendo nei tribunali e non solo.