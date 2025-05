“Il sottopassaggio della stazione Darsena è al buio da troppo tempo, e con per infiltrazioni: una doppia vergogna. Denuncio con forza lo stato di degrado e insicurezza che da anni affligge l’intera area” – dichiara Giovanni Morgese, candidato sindaco per la Democrazia Cristiana.

Nel solo 2025 si sono registrati episodi gravissimi:

– un uomo armato di coltello ha seminato il panico tra i passanti;

– una rapina è stata compiuta da tre individui, uno dei quali arrestato nel sottopasso;

– un evaso dagli arresti domiciliari ha tentato di fuggire alla Polizia Locale proprio in zona stazione.

A questi si aggiungono sanzioni per ubriachezza, droga, violazioni del decoro urbano e controlli straordinari che confermano la presenza continua di illegalità.

Non è più tollerabile che un punto nevralgico per la mobilità cittadina e il turismo versi in queste condizioni. Il sottopassaggio deve essere illuminato 24 ore su 24, presidiato e soprattutto restituito ai cittadini.”

Morgese conclude: “Chi ha amministrato fino ad oggi ha chiuso gli occhi. Noi vogliamo riaprire gli spazi, la sicurezza e la fiducia dei ravennati. Ravenna merita una rinascita, non una zona franca nel cuore della città.”

Giovanni Morgese