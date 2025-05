La Consar difenderà il titolo in Junior League conquistato l’annata scorsa. La formazione Under 19 di Mollo e Baroni ha conquistato il diritto di disputare a fine mese la finale a nove del massimo campionato giovanile organizzato da Legavolley, battendo nella gara di ritorno della seconda fase eliminatoria riservata alle squadre di A2 e A3 la Mo.Re. Volley. Dopo la netta sconfitta patita all’andata a Modena per 3-0, serviva un successo da 3 punti a Selleri e compagni per pareggiare i conti e giocarsi la qualificazione al golden set. E questo è avvenuto: 3-1 il punteggio finale, non senza qualche difficoltà e pericolo, e poi 15-12 al golden set. Gli ospiti, sull’abbrivio del match d’andata, partono fortissimo e sorprendono una Consar tesa e incapace di esprimere il suo gioco, imponendosi 15-25. Ospiti in vantaggio anche all’inizio del secondo set (5-8) poi Ravenna comincia a sciogliersi e a scuotersi: cresce il livello del gioco e l’efficacia dei vari fondamentali. Il secondo set è vinto in volata (25-22), il terzo senza tentennamenti (25-17). La Mo.Re. Volley dà molto filo da torcere ai padroni di casa nel quarto set, piazzando un break di 6 punti (da 7-4 a 7-10) e tenendo spesso il vantaggio. Nel punto a punto finale decide il set un attacco di Chirila per il 25-23 e il 3-1 finale, che pareggia i conti delle partite vinte. E nel decisivo golden set, la Consar ritrova le sue certezze e sicurezze, prendendosi vittoria e qualificazione. Top scorer del match è Simone Bertoncello, con 27 punti, con 3 ace e tre muri, ma in doppia cifra vanno anche l’opposto Sanchi, che firma 18 punti, e l’altro schiacciatore Capiozzo, a referto con 14 punti, di cui 3 ace e un muro, e diversi buoni turni al servizio.

Le dichiarazioni di coach Mollo “Sono molto contento del percorso fatto dai ragazzi. Questa partita ci conferma che questo gruppo sta superando le difficoltà iniziali dovute al fatto di non essersi allenati mai insieme prima di iniziare questa fase. Ora abbiamo diverse settimane per lavorare insieme: non partiamo favoriti questa volta ma abbiamo dimostrato di non essere mai domi. Spero che i ragazzi porteranno questo atteggiamento e questa voglia anche in finale”.

Il tabellino della partita di Junior League

Ravenna-Mo.Re. 4-1

(15-25, 25-22, 25-17, 25-23, golden set 15-12)

CONSAR RAVENNA: Selleri, Sanchi 18, Gabellini 8, Chirila 7, Bertoncello 27, Capiozzo 14, Roselli (lib.), Artioli, Zlatanov 1, Mirabella. Ne: Pollini, Fabbri, Giovagnoli, Asoli (lib.). All.: Mollo.

MOMA ANDERLINI MO.RE.VOLLEY: Porro 2, Sanguanini 15, Conforti 6, Bernardelli 6, Signorini 20, Nicolini 8, Santi Bortolotti (lib.), Bevini 11, Ades, Fontanesi, Qorri. Ne: Ferrari, Bertazzoni (lib.), Nappa. All.: Tommasini.

ARBITRI: Tramontano e Schino.

NOTE: Durata set: 23′, 26′, 25′, 29′, 20′, tot. 123′. Ravenna (7 bv, 11 bs, 12 muri, 20 errori, 42% attacco, 73% ricezione), Modena-Reggio (3 bv, 12 bs, 7 muri, 18 errori, 41% attacco, 48% ricezione).

Under 15 in campo domenica a Piacenza Un titolo regionale e un posto per le finali nazionali di Gaeta e Fondi. E’ questo l’obiettivo che insegue l’Under 15 della Consar nella final four regionale, organizzata dal Comitato Emilia Romagna della Fipav, in programma domenica 11 maggio, a Piacenza. La Consar affronterà alle 11 la Emmeti Clima Modena. In contemporanea, nell’altra semifinale si sfidano Pallavolo Bologna e Conad Sassuolo. Alle 17 è in programma la finale, che mette in palio un posto per la fase nazionale, che si terrà a Fondi e Gaeta, in provincia di Latina, dal 28 maggio al 2 giugno. Dopo l’Under 19, qualificata in Junior League, e l’Under 17 che nella settimana dal 20 al 25 maggio scenderà in campo ad Alba Adriatica, l’Under 15 del duo Mollo-Candito potrebbe essere la terza formazione del Porto Robur Costa 2030 ad accedere alla finale nazionale.