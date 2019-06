Giovani Talenti di Romagna per la musica

Oggi sono state presentate le audizioni semifinali che si terranno per il contest Giovani Talenti della Terra di Romagna a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con il sostegno della Legge sulla Musica della

Regione Emilia-Romagna.

Si sono infatti chiuse più che positivamente le iscrizioni a Giovani Talenti della Terra di Romagna con ben 60 partecipanti: 32 gli iscritti online, 6 gli artisti auditi a Gatteo Mare durante La Vita in Diretta con la Rai Uno il 16 aprile, 12 i progetti degli artisti auditi a Cepam di Reggio Emilia il 2 maggio, 6 gli artisti auditi a Ferrara, altri 6 al Piccadylly di

Faenza e 6 cantanti prima del Concerto dei Nomadi del 12 giugno a Faenza. Le adesioni sono pervenute da tutta la Regione. Ora si passa alle selezioni e alle fasi finali che prevederanno: otto finalisti a Castrocaro Terme alla Scuola Gioacchino Rossini di Castello di Porta Romana il 5 luglio per la Notte Rosa a partire dalle ore 21 con ospite

Macola & Vibronda e altri otto finalisti a Gatteo per il 3 agosto per Folkint a cura del Gatteo Summer Village con ospiti Mirco Mariani, Moreno Il Biondo, Mauro Ferrara e gli Extraliscio. I semifinalisti, selezionati dalla giuria coordinata da Giordano Sangiorgi del MEI, sono i seguenti: alle ore 21 a Castrocaro Terme il 5 luglio per la Notte Rosa si esibiranno Iza & Sara, Silky, Monolith Grows, Trip Drop,

Balto, J.C., Le Lucertole e Lucafall e ospiti Macola & Vibronda mentre alle 21 a Gatteo nella Piazza centrale del paese insieme agli Extraliscio faranno le audizioni Cristian Albani, Malvax, Argento, Giacomo Ambrosini, Rosaspina,

Delef, OOTB e AABU.

Si tratta di artisti e band di tutti gli stili e i generi che spaziano dal pop al rock, dalla trap al folk, dal cantautorato alla world tutti provenienti dalla nostra Regione. I tre vincitori finali , tra i sedici semifinalisti, si esibiranno al MEI 25 di Faenza dal 4 al 6 ottobre e poi ai primi due sara’ prodotto un cd e un tour in Italia e al terzo classificato un singolo con una serie di presentazioni in giro per l’Italia.