Si chiama “Impresa diretta – Scopri le tue opportunità per il futuro” il progetto dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, ideato per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare la propria strada per il futuro nel territorio. Una serie di giornate dedicate ai giovani in cerca di occupazione, che potranno incontrare le imprese del territorio per colloqui e scoprire informazioni e strumenti utili per affacciarsi al mondo del lavoro. La prima di queste iniziative, in programma venerdì 24 febbraio dalle 9 alle 18 a palazzo Rasponi, in piazza Kennedy, sarà dedicata ai lavori stagionali, con particolare riferimento ai settori del turismo e dell’agricoltura.

Il progetto è realizzato nell’ambito del protocollo “Giovani, competenze e lavoro”, sottoscritto tra Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro e la Camera di Commercio di Ravenna, con il coinvolgimento del Tavolo provinciale delle associazioni imprenditoriali di Ravenna.

Venerdì 24 febbraio saranno 25 le realtà economiche del territorio ravennate, in particolare del settore turistico e agroalimentare, che incontreranno i giovani per colloqui dedicati ai lavori della stagione estiva 2023.

La giornata prenderà il via alle 9.15 con la presentazione dell’iniziativa “Impresa diretta” a cura di Andrea Panzavolta, dirigente del Servizio Territoriale Nord di Ravenna e Ferrara dell’Agenzia Regionale per il Lavoro. Alle 9.30 appuntamento con le conversazioni sul tema insieme agli assessori alle Politiche giovanili Fabio Sbaraglia e allo Sviluppo economico Annagiulia Randi che intervisteranno imprenditori e professionisti locali con una storia lavorativa di successo. Parteciperanno al primo appuntamento Nilo Sori (azienda agricola “Prime foglioline”) e Alush Hisi (“Soul Club Ravenna”).

Dalle 10 alle 13 (e dalle 14 alle 18) i ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di incontrare, su appuntamento, le imprese del territorio e valutare le proposte di lavoro accedendo ai 25 tavoli dedicati: per iscriversi ai colloqui è necessario compilare il form disponibile al link https://www.supersaas.it/schedule/login/webra/Impresa_diretta

In contemporanea con i colloqui sarà possibile seguire una serie di workshop (replicati anche nella sessione pomeridiana) sui seguenti temi: “I lavori del futuro”, a cura di Eleonora Sette di ART-ER; “Il curriculum vitae: come creare un curriculum efficace, parole chiave, tipologie di cv”; “Il colloquio di lavoro: come affrontare al meglio i colloqui di lavoro, la preparazione e le domande ricorrenti”; “Lavoro per te e la sua app: come utilizzare il portale Lavoroperte e la sua app per la ricerca lavoro” a cura del Centro per l’impiego di Ravenna.

I lavori riprenderanno alle 14 con la nuova sessione di colloqui con le aziende (fino alle 18) e di workshop (fino alle 17).

Per l’intera durata dell’evento l’“helpdesk curriculum vitae” a cura di Informagiovani Ravenna sarà a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, che potranno anche prenotare un appuntamento per essere guidati nella stesura del curriculum vitae.