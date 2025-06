Lo Stadio Olimpico di Roma ha ospitato la quarantacinquesima edizione del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP, tappa italiana del circuito internazionale Wanda Diamond League.

L’evento, che riunisce i migliori atleti del mondo, ha visto anche una partecipazione da parte del territorio faentino, con numerosi giovani talenti protagonisti. Nell’ambito del ‘Progetto Palio dei Comuni’, iniziativa promozionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera per avvicinare i giovani allo sport, due le squadre in rappresentanza del nostro territorio nella staffetta 12×200 metri riservata ai ragazzi delle scuole medie. La squadra “FAENZA”, composta da 8 ragazzi dell’IC Europa e 4 dell’IC Matteucci, ha ottenuto un ottimo terzo posto nella propria batteria, dimostrando grande impegno e spirito di squadra. La squadra “ROMAGNA FAENTINA”, con 12 ragazzi dell’IC di Riolo Terme – Casola Valsenio, ha anch’essa partecipato con entusiasmo. Entrambe le formazioni hanno avuto l’opportunità unica di correre all’interno dello Stadio Olimpico prima dell’inizio del Meeting principale. La presenza di questi giovani atleti al Golden Gala è stata l’occasione per vivere l’emozione dell’atletica leggera a livelli internazionali. I partecipanti e gli accompagnatori hanno ricevuto biglietti per assistere alla serata del Golden Gala, godendosi lo spettacolo offerto dai grandi campioni.

“È stata una bellissima esperienza per i ragazzi e gli accompagnatori sono stati entusiasti di poter vedere i propri beniamini esibirsi in uno stadio così importante per lo sport italiano. Poter assistere alle gare di campioni come Tamberi e Furlani è stata un’emozione grandissima che chi ama queste discipline non dimenticherà mai. Un ringraziamento speciale va all’Atletica 85 che ha organizzato in modo impeccabile la trasferta, ai genitori che hanno accompagnato alcuni degli atleti e agli insegnanti che hanno deciso di dedicare una giornata ai loro studenti, rendendo possibile questa indimenticabile esperienza” sottolinea l’assessora allo Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi.

L’iniziativa sottolinea l’importanza di promuovere l’attività sportiva tra i giovani e di offrire loro esperienze indimenticabili che possano ispirare le future generazioni di atleti. Il successo della partecipazione faentina al Palio dei Comuni è un segnale dell’entusiasmo e della passione per l’atletica che animano il nostro territorio. L’evento è stato reso possibile anche grazie al contributo dei Comuni di Faenza e Casola Valsenio.