Domenica notte a Marina di Ravenna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna, hanno arrestato un 23enne, presunto autore di una rapina nei confronti di un coetaneo.

Il tutto è iniziato intorno alle 4 di notte, quando al 112 è arrivata una chiamata che segnalava che alcuni giovani stavano rapinando un ragazzo. Per fortuna, nelle immediate vicinanze della rapina, erano già presenti alcune pattuglie dell’Arma. Quindi i militari del Radiomobile hanno immediatamente raggiunto la vittima, la quale, scalzo e sanguinante, ha raccontato che stava camminando con i suoi amici lungo la passerella in legno che costeggia gli stabilimenti balneari, quando sono stati accerchiati da un gruppetto di giovani.

Con una scusa banale, i rapinatori lo hanno aggredito e picchiato, impossessandosi delle sue scarpe e del suo borsello, per poi darsi alla fuga. I Carabinieri, dopo aver preso tutte le informazioni possibili, si sono messi alla ricerca del gruppetto di rapinatori e, grazie anche all’indispensabile aiuto della vittima e dei suoi amici, ne hanno individuato e fermato uno nelle immediate vicinanze, con ancora indosso il borsello rubato. Il giovane, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari, peraltro trovato anche in possesso di alcune dosi di hashish, è stato arrestato ed accompagnato in carcere, oltre ad essere anche stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Sono tutt’ora in corso indagini per cercare di identificare gli altri autori della rapina, anche con l’ausilio di testimonianze e la visualizzazione delle immagini dei vari circuiti di videosorveglianza.