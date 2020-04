Caduta in moto di un ragazzo ad Alfonsine nei pressi di una abitazione in via Raspona.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, un giovane cadeva rovinosamente a terra mentre girava con una moto nel campo intorno alla abitazione.

A seguito del trauma e’ stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena.