Per celebrare il “Giorno della memoria”, lunedì 27 gennaio alle 18.30, i ragazzi del corso avanzato del Circolo degli Attori saranno protagonisti di una lettura aperta al pubblico a Marina di Ravenna, all’Auditorium G. Di Stefano di Largo Walter Magnavacchi 5 che è anche sede di ATC – Accademia Teatro Cinema. Per l’occasione saranno letti brani di “Destinatario sconosciuto”, romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor pubblicato per la prima volta nel 1938, in un periodo di grande tensione politica e sociale a livello mondiale. Un libro coraggioso, dalla struttura semplice ma intensa, subito apprezzato per il coraggio nel trattare temi delicati come l’antisemitismo e la propaganda nazista.

«Da sempre il Circolo non è solo improntato sulla recitazione – ricorda il direttore Cristiano Caldironi, attore e docente – in quanto insegna anche ad agire e reagire in modo consapevole nella vita quotidiana. E in occasione di ricorrenze particolari legate all’attualità, con gli allievi del corso intensivo che si tiene ogni venerdì dalle 18 alle 22, siamo soliti proporre approfondimenti, letture o eventi per sensibilizzare il pubblico e coinvolgerlo nelle nostre attività. Per questo il nostro Circolo non si rivolge solo agli aspiranti attori ma a chiunque desideri intraprendere un cammino dall’alto valore umano ed educativo, a chi crede nell’importanza del teatro come occasione di crescita anche personale».

Pagina dopo pagina, lettera dopo lettera, il piccolo libro racconta un’amicizia tra due uomini ed ex soci in affari: Martin Shulse, tedesco, e Max Eisenstein, ebreo americano. Un’amicizia che, per il luogo e il tempo del suo intrecciarsi, la Germania degli anni Trenta, si trasforma in odio e precipita verso un’orribile vendetta. Rientrato nel suo Paese dall’America, Martin trova un uomo nuovo: Adolf Hitler. Comincia a scriverne all’amico che vive oltreoceano, prima con tiepida curiosità, poi con sempre più caldo fervore, fino a quando l’amicizia con un ebreo comincia a diventare un disonore e un pericolo. E quello che scrive al vecchio amico inizia a non essere più il Martin Shulse che era partito dall’America, ma un uomo completamente diverso. Un tedesco che aderisce alla discriminazione razziale e all’ideologia hitleriana al punto da cominciare tutte le sue lettere con il saluto nazista. Così, nel giro di soli due anni, mutano irreversibilmente due animi e due destini.

“Destinatario sconosciuto”, in definitiva, è la piccola storia di due amici che all’improvviso si trovano separati dalla Storia, quella grande che come una bufera scardina tutto. Il libro offre un forte messaggio di denuncia contro l’odio razziale, la cieca obbedienza ai regimi totalitari e la corruzione dei valori umani. L’autrice mostra il potere dell’ideologia che, come un piccolo tarlo, è in grado di distruggere le relazioni personali più autentiche e di far sviluppare, e in seguito maturare, i germogli dell’individualismo, che porta poi al razzismo.

Per informazioni: info@accademiateatrocinema.it e 351 8524796. Ingresso libero con possibilità di tesseramento in sede.