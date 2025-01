Proseguono le iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Faenza legate al Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Mercoledì 22 gennaio, alle ore 18, nel Salone delle Bandiere (Residenza Municipale) è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Ritorno alla vita: i sopravvissuti alla Shoah dalla Liberazione alla Riabilitazione’, curata dall’Istituto Comprensivo 6 di Imola e dal Centro imolese documentazione resistenza antifascista e arte contemporanea (CIDRA) e lo Yad Vashem di Gerusalemme. Dopo i saluti istituzionali la professoressa Maria Di Ciaula, curatrice dell’esposizione e della Dirigente dell’Istituto Comprensivo 6 di Imola, Teresa Cuciniello, approfondirà i contenuti del materiale in esposizione (Orari di apertura della mostra: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30; sabato 18 e 25 gennaio, 1 e 8 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30). Le iniziative proseguiranno giovedì 23 gennaio, alle ore 21, presso la Sala Fellini (piazza S. Maria Foris Portam 2) con lo spettacolo teatrale ‘Volevo Risarcirvi’, della compagnia Menoventi. Il giorno dopo, venerdì 24 gennaio, alle 18, alla Biblioteca Manfrediana (via Manfredi), verrà presentato il libro ‘Dal Fondo della Notte, diario di un IMI 1943’ (editore Il Ponte Vecchio, 2024) con l’autore Roberto Matatia.