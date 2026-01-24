Martedì 27 gennaio ricorre l’81° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta nel 1945. La data è stata istituita per celebrare il Giorno della Memoria e ricordare la Shoah, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento di milioni di persone. Il Comune di Ravenna, insieme ad altre istituzioni e realtà del territorio, ha organizzato un programma di iniziative, alcune già svoltesi e che proseguiranno nei prossimi giorni.

“Il Giorno della Memoria – afferma il sindaco Alessandro Barattoni – è la commemorazione sentita e profonda delle vittime della Shoah nei terribili campi di concentramento nazisti, ma deve essere anche altro.

Purtroppo ciò che è accaduto ha insegnato finora poco, forse nulla.

Ma la posta in gioco – la convivenza civile e in pace tra i popoli, nel rispetto delle differenze e delle idee di ciascuno – è troppo alta perché si possa anche solo per un momento pensare di abdicare al dovere della memoria e a quello dell’impegno a fare di tutto perché ciò che è accaduto non accada mai più.

Non possono esserci gerarchie degli oppressi e del dolore, ma è fondamentale affermare e coltivare, attraverso il ricordo di ciò che è stato, il rispetto e il valore di ogni singola vita umana al di là di ogni ideologia, appartenenza sociale, politica o geografica”.

Martedì 27 gennaio, alle 9, nell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna si terrà l’Omaggio alla lapide in memoria degli ebrei transitati per la stazione di Ravenna con destinazione Auschwitz, alla presenza del sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni e del presidente del Consiglio comunale Daniele Perini. Seguirà lettura dedicata al tema della memoria a cura degli studenti e delle studentesse del liceo classico Dante Alighieri;

alle 10.30, nella scuola primaria Mordani, in via Mordani 5, sul tema “Memoria, memorie”, alunne e alunni coordinati dalla comunità educante del plesso Mordani ricorderanno con letture, canti e riflessioni il progetto “Un compagno di scuola, Roberto Bachi, Auschwitz, matricola n. 167973”, e i suoi promotori Danilo Naglia, Sergio Squarzina, Silvano Rosetti e il direttore didattico Giorgio Gaudenzi;

alle 11 a Piangipane, al Cimitero di guerra, in via Piangipane, 24, avrà luogo l’omaggio dell’Amministrazione comunale ai Caduti della Brigata ebraica;

alle 17 nella sala Nullo Baldini, in via Guaccimanni 10, presentazione del documentario Album(s) d’Auschwitz di Blanche Finger e William Karel (Francia, 2011) – Storia della più autorevole fonte iconografica dello sterminio. Introduzione a cura di Giuseppe Masetti direttore Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia; evento promosso dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna.

Mercoledì 28 gennaio, alle 9.30, nella sala del Consiglio comunale, in piazza Del Popolo 1, si svolgerà la Consulta delle ragazze e dei ragazzi dedicata al Giorno della Memoria: Odio, discriminazione, pregiudizio sempre lo stesso dolore – Riflessioni in occasione del “Giorno della Memoria”. Sono previsti i saluti del sindaco Alessandro Barattoni cui seguirà l’apertura dei lavori da parte del presidente della Consulta che prevedono riflessioni con lettura a cura di Nicoletta Bacco della biblioteca Classense ed Esercizi di Democrazia-ripasso: Legge 20 luglio 2000, n. 211 “Istituzione del ‘Giorno della Memoria’” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti” – coordina i lavori l’assessore alla Partecipazione Giancarlo Schiano.

Giovedì 29 gennaio, alle 10.30, al teatro Rasi, in via Di Roma 39, Marco Baliani parlerà “Del coraggio silenzioso”, quattro storie, un invito a riflettere sul valore delle scelte individuali e sulla forza etica di un coraggio discreto e silenzioso, dedicato agli studenti della Romagna, gratuito per tutti gli istituti scolastici (prenotazione obbligatoria); eventuali posti disponibili saranno aperti alla cittadinanza fino a esaurimento; segreteria organizzativa: Romagna Iniziative tel. 351.2802008 info@romagnainiziative.it

L’Istituzione Biblioteca Classense propone “Per non dimenticare”, un percorso bibliografico rivolto a ragazze e ragazzi scaricabile al link https://bit.ly/gdm2026 o reperibile nelle biblioteche e “Crematorio freddo: cronache dalla terra di Auschwitz”, percorso di letture alla pagina di Scoprirete: https://bit.ly/cremfreddo

Il calendario delle iniziative promosse dal servizio Decentramento rivolte alle scuole su tutto il territorio comunale è consultabile al seguente link:

https://comune.ravenna.it/argomento/decentramento/